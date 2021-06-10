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The complete list of 2021 BET “Hip Hop Awards” winners are:
HIP HOP ALBUM OF THE YEAR
“CALL ME IF YOU GET LOST” – TYLER, THE CREATOR
SONG OF THE YEAR
CARDI B FEAT. MEGAN THEE STALLION – WAP
HIP HOP ARTIST OF THE YEAR
LIL BABY
BEST HIP HOP VIDEO
CARDI B FEAT. MEGAN THEE STALLION – WAP
BEST NEW HIP HOP ARTIST
YUNG BLEU
BEST COLLABORATION
CARDI B FEAT. MEGAN THEE STALLION – WAP
BEST DUO OR GROUP
LIL BABY & LIL DURK
BEST LIVE PERFORMER
TYLER, THE CREATOR
LYRICIST OF THE YEAR
J. COLE
BEST INTERNATIONAL FLOW
LITTLE SIMZ (UK)
VIDEO DIRECTOR OF THE YEAR
MISSY ELLIOTT
DJ OF THE YEAR
DJ SCHEME
PRODUCER OF THE YEAR
HIT-BOY
HUSTLER OF THE YEAR
SAWEETIE
BEST HIP HOP PLATFORM
GENIUS
SWEET 16: BEST FEATURED VERSE
JAY-Z – “WHAT IT FEELS LIKE” (NIPSEY HUSSLE FEAT. JAY-Z)
IMPACT TRACK
NIPSEY HUSSLE FEAT. JAY-Z – “WHAT IT FEELS LIKE”